Die Wiedersehensfreude war groß, doch die Umstände waren widrig. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist die 49-köpfige Crew der „Thor Heyerdahl“ in Kiel an Land gegangen. Der Großsegler mit 34 Schülern an Bord war 47 Tage am Stück ohne Landgang zu einer ungewollten Quarantäne-Station geworden.