Tiffany-Sängerin in neuer Mission

Kiel-Suchsdorf

Schon seit 2016 ist Grundschullehrerin Hanne Pries mit ihrer Klasse regelmäßig zu Gast im Awo-Servicehaus im Sukoring. Dann wird im Gemeinschaftsraum eine Schulstunde lang zusammen geträllert: „Volkslieder, plattdeutsche Lieder, eine Kombination von jungem und altem Liedgut“, sagt die Sängerin der Kieler Kultband Tiffany.

"Eine Mischung aus Gefängnis und Italien "

Doch diese gemeinsame Zeit muss wegen der Ansteckungsgefahr in diesen Wochen ausfallen, und so schmiedete Hanne Pries einen anderen Plan: „Ich komme einfach allein und singe in den Innenhöfen, während die Bewohner vor ihrer Tür stehen und mitsingen können. So ein bisschen eine Mischung aus Gefängnis und Italien“, sagt sie. Und traf damit mitten ins Herz der Menschen in dem Haus. Die Freude über ihren Besuch war riesig, genauso wie die Bereitschaft mitzusingen. „Es wird auch immer körperlicher, ganz viele bewegen sich zu der Musik“, sagt Hanne Pries. Und damit die Senioren die Schüler nicht vermissen müssen, wird gerade ein Briefwechsel vorbereitet.

„Wir feiern hier normalerweise ganz viele Feste, das fällt im Moment ja alles aus, und da kommt so eine Abwechslung richtig gut. Zumal die tolle Architektur im Innenhof vieles möglich macht“, sagt Einrichtungsleiterin Inga König. Und so sind viele andere Ideen gefragt, um den Bewohnern die Zeit zu versüßen. Wer beispielsweise Lust hat, den Senioren etwas vorzutanzen oder mit ihnen Gymnastik zu machen, kann sich bei Inga König unter Tel. 0431/9826190 melden. „Wir würden uns auch über gebrauchte Tablets freuen, damit die Bewohner mit ihren Familien über Video kommunizieren können“, sagt sie. Ganz dringend gesucht sind zudem ehrenamtliche Näher, die helfen, Mundschutz für die Bewohner zu nähen.

Schauspieler freuen sich über kleine Soloauftritte

Auch die Demenzgruppe der Pflege Diakonie im Gustav-Schatz-Hof 18 konnte sich gestern über eine musikalische Abwechslung freuen. Sebastian Kreuzer spielte im Innenhof 20 Minuten Lieder „aus verschiedenen Jahrzehnten, die mir selber gefallen und die sie mitsingen können“, sagt er. Kreuzer ist Ensemblemitglied im Jungen Theater im Werftpark und sitzt wie viele seiner Schauspielerkollegen zu Hause „auf Standby“. Er freute sich über die Möglichkeit für das Solokonzert und die sozialen Kontakte: „Das war so schön, es wurde geklatscht und mitgetanzt“. Außerdem gab es noch ein Geburtstagsständchen für eine 93-jährige Dame.

„Die Schauspieler sind momentan zu Hause, lernen Texte, entwickeln neue Formate und proben über Skype“, sagt Theaterleiterin Astrid Großgasteiger. Um ihnen kleine Soloauftritte zu ermöglichen, werden Orte gesucht, die den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. „Wir denken da an Seniorenheime, Tageskliniken oder bei den Jüngeren an die Notbetreuung“, sagt sie. Nadine Wilimzig, Pflegedienstleiterin, freute sich sehr über die Abwechslung für die Demenzgruppe. „Solche Momente sind zur Zeit so wichtig, weil sie ja alle nur wenig herauskommen.“

