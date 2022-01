Kiel

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung ist in Kiel auf 136 angestiegen. Am Mittwoch meldete die Stadt zwei weitere Todesfälle. Verstorben sind eine 90 Jahre alte Frau, die geimpft war, und eine 60-Jährige, die nicht geimpft war. Bereits am Sonnabend wurde gemeldet, dass ein 57-jähriger geimpfter Mann in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben ist.

Inzidenz sinkt dritten Tag in Folge

Außerdem meldete die Stadt 502 neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am dritten Tag in Folge gesunken und liegt bei 1028,8. Damit hat Kiel die sechsthöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein. Seit Beginn der Pandemie haben sich 18 956 Kielerinnen und Kieler nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.