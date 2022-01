Kiel

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung ist in Kiel auf 130 angestiegen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, ist eine 73-jährige Frau verstorben. Ob die Frau geimpft war, ist nicht bekannt. Es ist der erste Todesfall in Verbindung mit einer Corona-Infektion in diesem Jahr. Der letzte gemeldete Fall stammt vom 28. Dezember.

Höchststand an Neuinfektionen

Am Mittwoch meldete die Stadt außerdem 510 neue Corona-Infektionen. Das ist ein neuer Höchstwert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 844,3 gestiegen. Mit dem Wert liegt Kiel in Schleswig-Holstein auf dem zweiten Platz hinter Lübeck (1072,1) Die Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt bei 633,0. Seit Beginn der Pandemie haben sich 13.977 Kielerinnen und Kieler nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.