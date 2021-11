Kiel

In Kiel steigt nicht nur die Zahl der Corona-Infektionen, leider gibt es auch weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung zu vermelden. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, sind eine Kielerin und zwei Kieler in den vergangenen Tagen verstorben. Bereits am 27. Oktober starb ein 64 Jahre alter Mann. Der Impfstatus ist nicht bekannt. Am 29. Oktober verstarb ein infizierter, ungeimpfter 58-Jähriger und am 1. November eine zweifach geimpfte 77-jährige Frau. Ob die Verstorbenen an Vorerkrankungen litten, ist ebenfalls nicht bekannt.

Am Mittwoch meldete die Stadt 51 neue Corona-Infektionen. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 90,4. Seit Beginn der Pandemie haben sich 7861 Kielerinnen und Kieler nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert.