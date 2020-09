Kiel

Alle Betriebe hatten bei mehreren Kontrollen gegen die Hygienemaßnahmen verstoßen oder keine Kontaktdaten erhoben.

Meist handelte sich dabei um „geringfügige Verstöße“, sagte Zierau, „kleine, aber wichtige Dinge“. Der überwiegende Teil der Wirte hatte diese Mängel nach der ersten Kontrolle abgestellt. Rund 1000 Gastronomiebetriebe gibt es in Kiel, bei insgesamt 135 Lokalen wurden Verstöße festgestellt. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) sowie das Gewerbeamt haben zwar nicht alle Einrichtungen kontrolliert, dennoch resümiert Zierau: „Am Anfang hatten noch viele Probleme.“ Dort hat der KOD über die Regeln informiert. Die allermeisten hätten darauf reagiert und nachgebessert.

Bußgelder in vierstelliger Höhe

In 19 Fällen ist der Bußgeldbescheid bereits zugestellt: Die Betriebe müssen mit Strafen in Höhe von 1000 bis 2000 Euro rechnen. In 31 Fällen wertet die Stadt noch die Mängel aus, um die Höhe des Bußgelds festzulegen. Fünf Betriebe hat die Stadt besonders im Auge. „Dort ist kürzlich die letzte Mahnung erfolgt“, sagt der Ordnungsdezernent. „Ich habe noch die Hoffnung, dass eine Schließung nicht nötig sein wird.“ Laut Zierau sind unter diesen sowohl Imbisse als auch Restaurants.

Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht

Das widerspricht der Behauptung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga), dass vor allem Imbisse zu den schwarzen Schafen der Branche gehörten und Restaurants die Vorschriften befolgen. Die Bußgelder hält der Verband aber für richtig, sagt Dehoga-Schleswig-Holstein-Geschäftsführer Stefan Scholtis. „Wer die Regeln nicht einhält, muss sanktioniert werden.“ Gleichzeitig betont er, dass es nie eine 100-prozentige Sicherheit geben werde, dass alle Gastronomien sämtliche Hygienevorgaben einhalten.

Viele hielten sich nicht an die Maßnahmen

Laut Scholtis ist sein Verband regelmäßig im Austausch mit den Mitgliederbetrieben in ganz Schleswig-Holstein, damit die Regeln befolgt werden. Denn schlussendlich werfen die Zahlen der Verstöße inklusive Wiederholungstaten ein schlechtes Licht auf die gesamte Branche

Die Zahl der Betriebe mit Mängeln waren in den ersten Wochen und Monaten in Kiel so hoch, dass die Stadt die Kontrollen verschärfte. Bei einer ersten Kontrollrunde hatten nur sechs von 46 Betrieben alle Regeln eingehalten, bei einer zweiten waren es nur einer von 27. „Wir prüfen kontinuierlich weiter“, sagt Zierau.

Von Dennis Betzholz und Steffen Müller