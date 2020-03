Applaus aus dem Fenster um 19.50 Uhr

Kiel

Zusammen gegen die Angst: Die Homepage " Deutschland klatscht" soll eine Initiative für Motivation und Anerkennung sein. Der "Kieler Jung" Michael Melson hat sie ins Leben gerufen. Der 54-Jährige wohnt in Kiel, seine Agentur "Herzlich Nordisch" ist in Schwentinental angesiedelt. KN-online sprach mit dem Webentwickler über die Hintergründe seiner Aktion - und warum es jeden Tag kurz vor der Tagesschau in Kiel und überall in Deutschland laut werden soll.

Herr Melson, wie sind Sie auf die Idee zu „ Deutschland klatscht“ gekommen?

Ich bin momentan im Homeoffice und leider wird auch hier das Telefon stiller. Beim Scrollen durch verschiedene Facebook-Gruppen stolperte ich immer wieder über geplante Klatsch- bzw. Applaus-Aktionen. Dabei fiel auf, dass viele User sich enttäuscht zeigten, nichts oder zu spät davon gehört zu haben. Kein Wunder – denn alle möglichen Infos waberten durcheinander: 17 Uhr, 21 Uhr, 19 Uhr, und das alles in einem Post! Da habe ich Dienstag spontan nach passenden freien Domains gesucht und bin sofort fündig geworden. Schließlich ist das Internet meine Geschäftsgrundlage.

Ich habe mir vor Augen geführt, welche Emotionen gerade in den Threads überall hochkochen und die User immer emotionaler werden – ich selbst nehme ich mich da gar nicht aus. Das kann irgendwie keine gute Entwicklung sein, dachte ich mir und habe mir vorgenommen, etwas Passendes im Netz aufzubauen. Seit 4 Uhr heute früh ratterten die Gedanken dazu, sodass ich um 5 Uhr am Mittwoch mit der Umsetzung begonnen habe.

Für alle, die mitmachen wollen: Wie läuft die Aktion ab, was passiert dabei?

Die Italiener und die Spanier haben es uns vorgemacht: Um dem „Lagerkoller“ zu entkommen treten die Italiener zu verabredeter Zeit an Fenster und auf Balkone um gemeinsam zu singen und zu musizieren. In Spanien zollt man denjenigen Respekt durch Applaus, die für das Gemeinwohl da sind und sich einsetzen – Ärzte, Pfleger, Kassierer, Feuerwehr und so weiter.

Die Applaus-Aktion fand sich ja als Idee schon auf Facebook, nur eben unkoordiniert. Daher mein Vorschlag, sich einfach täglich vor der Tagesschau ans offene Fenster zu stellen und um 19.50 Uhr alles zu geben: Jubeln und klatschen, als wenn der Lieblingsverein ein Tor geschossen hat, als wenn die Lieblingsband auf die Bühne kommt, als hätte man im Lotto gewonnen. Wer keine Uhr zur Hand hat: Auf der Webseite läuft ein Countdown! Der Hashtag lautet: #deutschlandklatscht

Was versprechen Sie sich davon?

Ich finde, dass die Entwicklung in den Kommentarspalten fast so bedrohlich ist wie die Ausbreitung des Virus. Vom gefährlichen Leugnen der Bedrohung bis zu massiven verbalen Ausschreitungen dreht sich die Spirale immer schneller. Dahinter steckt meines Erachtens wie so oft die Minderheit, die am lautesten schreit und nur deshalb wahrgenommen wird. Mit der Aktion können wir hoffentlich über kurz oder lang zeigen, dass die Anzahl der Vernünftigen größer ist. Zehn Minuten am offenen Fenster helfen nicht nur mit frischer Luft, sondern – wenn es klappt – auch durch das Gefühl von Gemeinschaft.

Wie lange soll die Aktion laufen?

Zuerst einmal ist es ja interessant zu sehen, ob und in welchem Umfang die Aktion verbreitet wird – und dann, wie viele Menschen aktiv werden. Am Anfang wird das bestimmt ernüchternd. Aber in Italien und Spanien hat es ja letzten Endes auch geklappt. Zur Laufdauer der Aktion habe ich mir gar keine Gedanken gemacht - ich denke, dass das ein ebenso dynamischer Prozess sein wird wie alles andere momentan. Sinn macht es aus heutiger Sicht eigentlich nur, solange die Gefahr des „Lagerkollers“ besteht und die Ängste groß sind.

