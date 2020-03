Corona: Wie arbeitet das Gesundheitsamt Kiel?

Kiel

Die Kieler stehen derzeit Schlange, um sich im Kieler Gesundheitsamt auf das Covid-19-Virus testen zu lassen. Ist der Ansturm weiterhin groß?

Ja, wir haben etliche Anfragen zu Tests auf SARS-CoV-2. Wir haben bereits früh eigene Testkapazitäten aufgebaut. Diese dienten uns als Monitoring für Reiserückkehrer bis die Strukturen der Kassenärztlichen Vereinigung aufgebaut waren. Wir wollten damit herausfinden, wann das Virus in Kiel angekommen ist. Nun arbeiten wir Hand in Hand mit der Kassenärztlichen Vereinigung zusammen. Die Löwenanteil der Testungen erfolgt von dort. Wir halten Kapazitäten für speziell gelagerte Einzelfälle vor.

Wie sieht Ihr Arbeitstag derzeit aus?

Der Arbeitstag beginnt um 7 Uhr mit der Sichtung der eingegangenen Labor- und Arztmeldungen über Nacht, und ich bereite mich auf die morgendliche Lagebesprechung mit unserem OB, den Dezernenten und weiteren Akteuren (KVSH, Feuerwehr, Polizei, Krankenhäuser, andere Ämter) vor. Ich bereite die aktuellen Fallzahlen für einen kleinen Lagevortrag vor. Anschließend setze ich mich an die Ermittlungsarbeit und telefoniere mit den erkrankten Personen und den betroffenen Kontaktpersonen. Nebenbei müssen E-Mails und Presseanfragen beantwortet werden. Mehrmals die Woche finden Telefonkonferenzen statt, an denen ich teilnehme. Am Ende des Tages bereite ich die Fallinformationen an das Robert Koch-Institut auf und übermittle diese elektronisch. Wir arbeiten alle deutlich über acht Stunden – teilweise bis in die Abendstunden und am Wochenende. Dabei müssen wir auch selber aufpassen, nicht an unsere körperlichen Grenzen zu kommen.

Welche Frage treibt die Menschen derzeit am meisten um?

Häufige Fragen sind natürlich, wie man sich schützen kann. Da verweisen wir auf die bekannten Hygieneempfehlungen. Natürlich wird auch oft nach Tests gefragt. Da müssen wir dann oft erklären, dass die Tests nicht immer sinnvoll sind, beispielsweise wenn man keine Symptome hat. Mir ist es wichtig, Entscheidungen und Sachverhalte transparent und verständlich zu erklären; meistens gelingt mir das auch.

Wo setzen Sie derzeit Ihre größte Priorität?

Ich glaube, die Aufgabe unserer Infektionsschutzabteilung ist in der Allgemeinbevölkerung nur wenig bekannt. Unsere Hauptaufgabe ist die Nachverfolgung von Kontaktpersonen und die Ermittlung von Infektionsquellen. Wir sind noch in einer Phase, bei der wir aufgrund der umfangreichen Ermittlungsarbeit die meisten Infektionsketten nachvollziehen können. Wie bei einem Puzzle oder in einem Kriminalfall erlangen wir im Laufe eines Tages über Informationen zu einem Infektionsfall, die dann am Ende ein Bild darüber ergeben, wann und wo eine Infektion stattgefunden hat. Dazu kommt die Ermittlung von Kontaktpersonen, die dann unter Quarantäne gestellt werden und durch uns beobachtet werden. Da kommen bei einer erkrankten Person gerne mal bis zu 20 Personen zusammen. Diese Aufgaben sind enorm aufwendig. Wir telefonieren viel mit den Erkrankten, mit Kontaktpersonen, mit den Arbeitgebern. Zudem betreuen wir derzeit alle Personen, die zurzeit isoliert sind oder unter Quarantäne stehen. Wir nehmen täglich mit den Personen telefonischen Kontakt auf und erkundigen uns nach dem Gesundheitszustand. Letztendlich erhalten dann auch alle diese Personen eine schriftliche Anordnung mit einem Gesundheitstagebuch und Informationsmaterial.

Was kostet Sie gerade die meiste Kraft?

Kraft kostet es, die Vielzahl dieser eingehenden Informationen im Kopf zu verarbeiten. Man bearbeitet zeitgleich mehrere Fälle und muss auf Abruf die Informationen wieder im Kopf präsent haben, um sie richtig zuordnen zu können.

Wo liegen Probleme?

Die Lage ist sehr dynamisch. Empfehlungen des Robert Koch-Institutes ändern sich häufig, weil sie an neue Erkenntnisse angepasst werden. Diese Informationen aktuell zu halten, kostet Zeit. Diese Informationen müssen natürlich auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergegeben werden. All dies sind natürlich auch Prozesse, die nicht immer reibungslos funktionieren. Dabei erkennt man oft auch erst, dass diese vielleicht in der Praxis gar nicht so praktikabel sind. Aber auch triviale Sorgen, wie zum Beispiel Software-Probleme, gehören dazu. Eine so umfangreiche Kontaktpersonenermittlung und Dokumentationen hat noch nie stattgefunden. Das funktioniert weder auf Papier noch in einer Excel-Tabelle. Auch hier mussten wir im laufenden Betrieb Lösungen finden und diese auch immer wieder anpassen.

Gesundheitsamt Kiel Im Gesundheitsamt Kiel arbeiten aktuell 85 Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ist derzeit im Homeoffice, weil sie zu den besonders gefährdeten Personengruppen gehört. Die Aufgaben werden abteilungsübergreifend bearbeitet. Kai Breker ist eigentlich Sachbereichsleiter für die Hafen- und Umwelthygiene in der Infektionsschutz-Abteilung des Gesundheitsamtes. Weil absehbar war, dass die COVID-19-Welle noch parallel zur Influenza-Welle in Deutschland ankommen würde, hat er sich frühzeitig dazu entschlossen, ein weiteres Team nur für die COVID-19-Bearbeitung aufzubauen. Der eigentliche Sachbereich für das Meldewesen soll so für alle anderen meldepflichtigen Krankheiten (inklusive Influenza) handlungsfähig bleiben.

Wofür fehlt Ihnen derzeit die Zeit?

Zeit fehlt vor allem für die Pausen, aber auch generell für das Abschalten. Der Arbeitstag ist so lang, dass ich im Grunde nur noch zum Abendessen und Schlafen nach Hause komme. Logisch, dass darunter auch die Kontakte zu der Familie leiden. Bei der Medienpräsenz des Themas fällt es mir schwer, zu Hause abzuschalten. Da hilft dann manchmal nur ein Spaziergang am Abend.

Komme ich als Bürger derzeit überhaupt telefonisch bis zum Kieler Gesundheitsamt durch oder erwartet mich ein Dauerbesetzt-Zeichen?

Als die ersten Fälle in Kiel aufgetreten sind, waren unsere Leitungen tatsächlich dauerbelegt. Wir konnten teilweise nicht mehr selbst telefonieren, weil das Telefon nicht stillstand. Mich belastet das, weil ich das Gefühl habe, nicht jedem gerecht werden zu können. Mittlerweile ist die telefonische Erreichbarkeit aber besser geworden. Wir haben an Personal und Technik aufgerüstet. Das klappt aber nicht sofort und eine Einarbeitung in neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss ja auch erfolgen.

Kommt es vor, dass eine Privatklinik, ein Altenheim oder eine Apotheke bei Ihnen "verpetzt" wird, weil sie sich angeblich nicht an Hygienevorschriften halten?

Ich mag den Begriff „petzen“ nicht. Wir sehen uns als Partner und Berater für diese Einrichtungen. Natürlich kann man uns einen Hinweis geben, aber diese Einrichtungen können sich bei Problemen natürlich auch ohne weiteres direkt melden und um Unterstützung bitten.

Wie können Sie prüfen, ob ein Kieler wirklich in Quarantäne muss oder sich einfach nur vor der Arbeit drücken will?

Wir können natürlich nicht alle angeordneten Quarantänen kontrollieren. Ein gewisses Maß an Eigenverantwortung wird natürlich auch von den betroffenen Personen erwartet. Diese Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger wird auch explizit vom Infektionsschutzgesetz vorausgesetzt.

Können die Kieler Ihre Arbeit erleichtern?

Ja. Bitte beachten Sie die Allgemeinverfügungen. Bitte tragen Sie dazu bei, wirklich alle nicht notwendigen Kontakte einzuschränken. Wir müssen dringend die Weiterverbreitung ausbremsen, zum Schutz der besonders betroffenen Personengruppen. Uns ist es bewusst, dass dies – gerade bei dem aktuell schönen Wetter – eine besondere Herausforderung ist, aber nur so besteht eine Chance, Infektionen so weit wie möglich zu unterbinden.

Wie schützen Sie sich selbst vor Ansteckung?

Bei der Arbeit leben wir quasi in einer „Blase“ – einer Kohorte. Andere Kontakte haben die meisten unsere Kolleginnen und Kollegen nicht mehr. Wir halten Abstand – das ist bei der Arbeit manchmal eine ganz schöne Herausforderung – und waschen uns natürlich oft die Hände. Unsere privaten Aktivitäten haben wir aufgrund des Arbeitsaufkommens quasi komplett eingeschränkt – bei mir zum Beispiel schon im Februar.

