Kiel

Auch der ADAC hat im Rahmen einer deutschlandweiten Mobilitätsstudie das Nutzerverhalten in der Pandemie erforscht. Laut der Umfrage, bei der zwischen Oktober und November 2020 rund 400 Kielerinnen und Kieler befragt wurden, gaben 22 Prozent an, dass sie seit Ausbruch der Pandemie seltener den Bus als Verkehrsmittel nutzen. 13 Prozent sagten sogar, dass sie seit Corona komplett auf Fahrten im ÖPNV verzichten.

48 Prozent weniger Kartenverkäufe

Diese Zahlen decken sich mit den eigenen Daten der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG). „Die Corona-Pandemie hat in Kiel beim ÖPNV selbstverständlich Auswirkungen gehabt“, sagt Sprecherin Andrea Kobarg. Deutlich wird das an den Fahrgastzahlen. 2020 wurden 23,1 Millionen Fahrgäste befördert. 2019 waren es noch 33,7 Millionen. Die schwindenden Kundenzahlen spiegeln sich im Ticketverkauf wider. 2020 sind die Fahrgeldeinnahmen im Vergleich zu 2019 um rund 37 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der im Bus verkauften Fahrausweise ist von 286.000 im Januar 2020 auf 148.000 im Januar 2021 gesunken – ein Minus von 48 Prozent.

Doch nicht alle Kunden sind der KVG abgesprungen. Laut ADAC-Studie nutzen 28 Prozent der Fahrgäste in Corona-Zeiten das Bus-Angebot so regelmäßig wie vor der Krise, fünf Prozent gaben sogar an, dass sie öfter mit dem Bus fahren. Als Ersatz für den ÖPNV sind die Kieler im Lockdown häufiger unmotorisiert unterwegs. 23 Prozent der Befragten gaben an, dass sie während der Pandemie deutlich mehr Strecken zu Fuß zurücklegen. Mit 14 Prozent wurde auch das Fahrrad öfter als vor der Krise genutzt.

Daten von Messstation am Theodor-Heuss-Ring

Auch auf das Auto wird häufiger zurückgegriffen, in Verbindung mit Homeoffice und Lockdown sind aber insgesamt deutlich weniger Fahrzeuge auf den Kieler Straßen unterwegs. Das zeigen die Daten der Messstationen am Theodor-Heuss-Ring und am Schützenwall. An beiden Zählerstellen gab es zwischen Oktober und Dezember deutliche Rückgänge im Vergleich zu den Monaten des Vorjahres. Da durch die Dauerbaustelle generell weniger Fahrzeuge auf dem Theodor-Heuss-Ring unterwegs waren als 2019, fällt der Unterschied im Oktober und November besonders groß aus. Im Oktober 2019 passierten 86.000 Fahrzeuge täglich die Messstation, im Oktober 2020 waren es 65.000. Im November-Vergleich ist die Diskrepanz noch höher: 90.000 zu 62.000 Fahrzeuge. Baustellen-bereinigt mit der Aufhebung Ende November liegen die Zahlen im Dezember nicht ganz so weit auseinander. Im letzten Monat des Jahres 2019 waren täglich 87.000 Fahrzeuge auf dem Theodor-Heuss-Ring unterwegs, im Dezember 2020 waren es 80.000.

Am Schützenwall wird deutlich, wie sich der Beginn des zweiten Lockdowns mit der Schließung der Gastronomie im November auswirkt. Im Oktober gab es im Vergleich zum Vorjahr nur eine geringe Veränderung (25.000 Fahrzeuge 2019, 24.000 2020). Im November und Dezember dagegen war der Rückgang deutlich größer - statt 27.000 im Dezember 2019, 20.000 im Dezember 2020.

Mehr Verkehr als im ersten Lockdown

„Generell lässt sich für das Stadtgebiet sagen, dass das Verkehrsaufkommen aktuell leicht höher liegt, als es in der ersten Lockdown-Phase im März und April 2020 der Fall war“, sagt Stadtsprecherin Vivien Braackert. Im Frühjahr waren teilweise bis zu 40 Prozent weniger Fahrzeuge im Kieler Stadtgebiet auf den Straßen unterwegs. Auf dem Theodor-Heuss-Ring waren es pro Woche rund 200.000 weniger.