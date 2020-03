Corona im Rathaus: Kiels Stadtsprecherin unter Quarantäne

Kiel

Sie selbst habe bislang keine Symptome, sagte Kerstin Graupner am Dienstagmorgen KN-online. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sowie die übrigen Dezernenten werden aber weiterhin ins Rathaus kommen, da sie nicht zur engsten Kontaktgruppe gehören.

Allerdings dürfte die Nervosität in der Verwaltungsspitze jetzt groß sein: Kerstin Graupner war in den vergangenen Tagen regelmäßig bei den Besprechungen des Leitungsstabes dabei. Ob sie selbst infiziert ist, werde jedoch vorerst unklar bleiben, sagte Graupner. "Auch für mich gilt die allgemeine Regel: Wenn ich keine Symptome habe, wird kein Test vorgenommen." Das Presseamt sei aber weiterhin arbeitsfähig, betonte Graupner.

So viele Kieler sind infiziert bzw. stehen unter Quarantäne

Die neueste Zahl der Infizierten in Kiel wird erst am Dienstagabend veröffentlicht. Am Montag wurden zehn weitere Fälle von Erkrankungen mit Covid-19 gemeldet. Damit gibt es nun offiziell 51 Erkrankte in der Landeshauptstadt. 658 Kieler stehen derzeit unter Quarantäne.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.