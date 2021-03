Nach dem Corona-Ausbruch in der Flüchtlingsunterkunft Schusterkrug werfen die Kieler Fraktionen CDU und SSW der Stadt Kiel Versäumnisse vor. So sei es ihre Aufgabe gewesen, die Bewohner vor den prekären Arbeitsverhältnissen zu schützen, die letztlich für den Ausbruch verantwortlich waren.

Von Dennis Betzholz