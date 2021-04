Corona in Gaarden - Maskenpflicht am Vinetaplatz in Kiel wird oft ignoriert

Menschengruppen, die dicht zusammenstehen und keine Maske tragen: Das ist in der Elisabethstraße rund um den Vinetaplatz in Kiel keine Seltenheit. Eigentlich herrscht hier Maskenpflicht - doch viele Menschen halten sich nicht daran. Trotzdem werden nur wenige Bußgelder verteilt. Woran liegt das?