Zum zweiten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Kiel am Mittwoch 16 Neuinfizierungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Dienstag erstmals seit Tagen gesunken war, ist sie nun wieder gestiegen und liegt bei 28,8.