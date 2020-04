88 Menschen krank, 150 wieder gesund

Kiel

Damit liegt die Zahl der in Kiel gemeldeten Fälle nun insgesamt bei 245. Bezogen auf 100.000 Einwohner hat Kiel nach wie vor mehr gemeldete Fälle mit Covid-19-Infektion als Schleswig-Holstein ( Kiel 98,97 Fälle auf 100.000 Einwohner, Schleswig-Holstein 86,20 Fälle auf 100.000 Einwohner).

Die Erkrankten sind zwischen 12 und 91 Jahre alt, der Altersdurchschnitt liegt bei 50 Jahren. 58 Prozent der Erkrankten sind Frauen.

Anzeige

23 Patienten mit Wohnort Kiel werden im Krankenhaus behandelt. Sieben Personen mit Wohnort Kiel sind verstorben. 385 Kieler befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, weil sie selbst erkrankt sind oder Kontaktperson waren.

Weitere KN+ Artikel

Aktion #kielnähtzusammen knackt die Tausender-Marke

Unter dem Motto #kielnähtzusammen haben Kieler insgesamt bereits 1119 Behelfsmasken genäht und an Institutionen, die einen hohen Bedarf aufweisen, verteilt. Besonders Pflegeeinrichtungen wertschätzen die selbstgenähten Community-Masken. Das Amt für Soziale Dienste konnte zudem die selbstgenähten Masken an Arztpraxen, die Tafel Kiel und an den Kinderschutzbund Schleswig-Holstein aushändigen.

Da nun mit Einführung der Mundschutzpflicht in Schleswig-Holstein noch mehr Schutze benötigt werden, freut sich das Projekt #kielnähtzusammen über weitere fleißige Näherinnen und Näher. Alle Informationen gibt es unter www.fhkiel.de/kielnaehtzusammen.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.