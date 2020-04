Auch die Schützen strecken die Waffen

Kiel

Und es sieht ganz danach aus, als ob das erst der Anfang vom Ende der Schützenfest-Saison 2020 ist. Besonders unter Druck stehen naturgemäß die Vereine, deren Gildefeste früh im Jahr stattfinden sollen. Etwas aus der Reihe tanzt diesmal wegen seines Jubiläums der Gaardener Verein. Der eigentliche Reigen der Gildefeste beginnt allerdings normalerweise erst im Mai und zieht sich bis in den September hinein.

Der Anfang ist verhagelt

Fest steht dabei: Zumindest der Anfang ist schon mal gründlich verhagelt. Die Verantwortlichen der Gilde „Gut Schuss“ Demühlen, die am 25. und 26. Mai den Auftakt bestritten hätte, haben ihr Fest zwar noch nicht offiziell abgesagt, doch aus Sicht von Vorständlerin Giesela Geiger läuft alles darauf hinaus. Ohnehin ruht der Vereinsbetrieb seit Wochen. Aus dem Stand heraus ein solch großes Treffen auszurichten, das wäre nicht nur vom Gesundheitsschutz her bedenklich, sondern auch organisatorisch schwer zu stemmen, meint die Schatzmeisterin.

Auch die Alte Gaardener Gilde, die vom 31. Mai bis zum 3. Juni an der Reihe wäre, hat die Waffen bereits gestreckt. „Da ist nichts zu machen“, bedauert Gildebruder Andreas Kamphenkel, der zugleich Vorsitzender der Wilhelminengilde ist und die Sache in dieser Eigenschaft etwas gelassener betrachten kann. Gefeiert werden soll im Clubhaus Tannenberg erst am 6. und 7. Juli, sodass man „erst mal abwarten“ will, wie Kamphenkel sagt. Möglicherweise, so seine Hoffnung, wird im Juli einfach in etwas kleinerem Umfang gefeiert.

Absagen häufen sich

Unterdessen hat die Rönner Beliebung, deren Vogeljagd am 8. Juni begonnen hätte, schon vor einiger Zeit alle Veranstaltungen bis zur Sommerpause abgesagt. Und auch bei der Brunswiker Schützengilde, die nach Plan eine Woche später feiern will, sieht es düster aus. Zwar sei man noch „hin- und hergerissen“, sagt Oberst Wolfgang Schumacher, doch bei aller Liebe zur Tradition sehe es „eher negativ“ aus. Der Vorsitzende findet das mehr als schade, denn am Kopperpahler Teich hätte diesmal ein besonderes Fest mit Platzkonzert und vielen Angeboten für Gäste, die nicht im Schießsport aktiv sind, stattfinden sollen. Ein schwacher Trost für die Brunswiker ist es, dass die Lage bei der auf mehr als 350 Jahre Tradition zurückblickenden Ellerbeker Büttgill nicht anders aussieht. „Entfällt“, lautet auf der Homepage der Kommentar zum für Juli vorgesehenen Vogelschießen.

Verbot von Großveranstaltungen

Neue Unsicherheiten schafft in den Vereinen zudem das nun beschlossene bundesweite Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August, weil auf Landesebene erst noch definiert werden muss, was überhaupt als Großveranstaltung gilt. Zwar ist es wahrscheinlich, dass das Verbot erst bei mindestens vierstelligen Teilnehmerzahlen greifen wird, doch besonders bei den Ummärschen der hiesigen Schützen kommen teilweise durchaus mehrere hundert Menschen zusammen. Und das, so fürchtet Peter Burmeister vom in Wellsee ansässigen Schützenverein Hubertus Kiel, könnte vielen Stammbesuchern unter den gegebenen Umständen schon zu viel sein: „Die würden dann womöglich einfach nicht kommen.“

Schützenverein Kiel feiert erst im September

Dennoch prägt bei den Vereinen, die später feiern wollen, eine verhaltene Zuversicht die Stimmung. „Wir sind noch in der Schwebe“, verweist Vorsitzender Harald Wichel von der für Anfang August auf dem Kalender stehenden Kieler Bürger-Schützengilde darauf, dass die Welt in drei Monaten schon wieder ganz anders aussehen könnte. Die bisherige Linie der Bürgerschützen: Wenn möglich und vertretbar, soll gefeiert werden. So ähnlich halten es auch die Verantwortlichen von Hubertus, die für den 9. und 10. August zumindest ein etwas kleineres Schützenfest anstreben. Der Gaardener Verein, dessen Vogelschießen für den 23. August im Kalender steht, wartet ebenfalls noch ab. Und erst recht Zeit mit einer Entscheidung lassen kann sich der in Projensdorf ansässige Schützenverein Kiel, der erst am 15. September feiern will.

