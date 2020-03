Die Corona-Krise bringt in Kiel schräge Meldungen hervor: Wie die Polizei jetzt mitteilte, hat ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag in Gaarden tatsächlich sechs Pakete Toilettenpapier und zwei Bohrschrauber aus einem Auto gestohlen. Vorher hatte er dessen Scheibe eingeschlagen.