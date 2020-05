Eingeschränkte Besuche in Pflegeheimen

Kiel

Der Besuch kann im Gertrud-Völcker-Haus, wie auch andernorts, nur nach vorheriger Terminabsprache kommen. „Die Termine sind im Halbstundentakt, damit möglichst viele Bewohner Besuch bekommen können“, erklärt die Heimleiterin Petra Bargholz. Die Regelung sei von den Bewohnern sehnsüchtig erwartet worden.

„Vorher hatten wir über drei Smartphones die Möglichkeit, einen Videochat zu machen. Aber ein Demenzkranker beispielsweise versteht nicht, warum die Angehörigen nicht einfach vorbeikommen können.“ Das nun etablierte Besuchskonzept sei gut umsetzbar. „Weitere Lockerungen lösen aber Unbehagen in mir aus“, sagt Bargholz. Die Infektionsgefahr sei dafür zu hoch. „Ich würde mir wünschen, dass die aktuelle Regelung über den Sommer bestehen bleibt.“

Das Besuchskonzept muss dem Gesundheitsamt vorgelegt werden

Besuche in Pflegeheimen sind laut Erlass der Landesregierung unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Ein entsprechendes Besuchskonzept muss dem Gesundheitsamt zur Kenntnis vorgelegt werden. Die Einrichtungen selbst entscheiden dabei, was sie wann ermöglichen können.

Das Konzept muss laut Kieler Gesundheitsamt insbesondere Regelungen zur zulässigen Besucherzahl, dem Besuchszeitraum und der Dokumentation der Besuche enthalten. Ebenso müssen verpflichtende persönliche Schutz- sowie Hygienemaßnahmen für die Besucher und die Anforderungen an die Besuchsräume im Konzept aufgeführt sein, wobei das Außengelände mit einbezogen werden kann. Für Besucher mit akuten Atemwegserkrankungen gilt ein Betretungsverbot. Insgesamt haben bis Dienstagmittag 19 Pflegeeinrichtungen dem Gesundheitsamt ein Konzept vorlegt.

Im Kurt-Engert-Haus in Kiel wird der Besuch im Garten empfangen

So etwa das Kurt-Engert-Haus. "Da wir nur eine kleine vollstationäre Einrichtung sind und zusätzlich ein Neubau entsteht, haben wir aktuell keine Besucherräume", erklärt Eva Wulfheide, Leiterin des Pflegezentrums. Daher seien im Garten Areale abgetrennt worden. Ein Problem: schlechtes Wetter. "Heute hatten wir einen Besuch, der deswegen abgebrochen werden musste", so Wulfheide am Dienstag.

Eine Lösung, bei der zumindest die Bewohner im Trockenen bleiben, gibt es schon: eine Glastür, vor der sich der Besuch aufhalten kann. Man müsse allerdings noch schauen, wie man sich durch die geschlossene Tür unterhalten könne. "Vielleicht nutzen wir Walkie-Talkies", sagt Wulfheide. In den Zimmern seien Besuche nicht möglich, da dort die Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden könnten.

Insgesamt seien Besuche zwar sehr wünschenswert, aber nur schwierig zu ermöglichen. Die Bewohner seien enttäuscht, wie reduziert der Kontakt sei, schildert Wulfheide. "Sie freuen sich sonst über Nähe, möchten auch in den Arm genommen werden." Doch auch für die Angehörigen sei die Situation sehr belastend. "Wir haben Ehepartner, die sonst jeden Tag gekommen sind. Für die würde ich mir eine Lockerung der Regelung wünschen."

Für die Amtsleiterin des Gesundheitsamtes, Sabine Herlitzius, ist klar: "Weitere Lockerungen sollten erst diskutiert werden, wenn das Infektionsgeschehen in den Pflegeeinrichtungen trotz der jetzigen Maßnahmen konstant niedrig bleibt."

Für Krankenhäuser besteht weiterhin ein Besuchsverbot

Anders als in Pflegeeinrichtungen können Besucher noch nicht wieder in Krankenhäuser kommen. "Der Schutz gefährdeter Personen muss absoluten Vorrang haben", sagt Oliver Grieve, Sprecher der Universitätsklinikums Schleswig-Holstein ( UKSH). Es seien selbstverständlich medizinisch oder ethisch-sozial begründete Ausnahmen vom Betretungsverbot möglich, wie auf den Geburts- oder Palliativstationen. Die individuelle Entscheidung, ob ein Besuch zugelassen werden könne, obliege der jeweiligen Klinikleitung.

Solche Ausnahmen gibt es auch am Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK), etwa bei sterbenden Patienten. Der Chefarzt könne hier den Besuch eines Angehörigen oder Freundes zulassen, erklärt SKK-Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel. "Ein kompletter Besuchsverzicht wäre sowohl für die Patienten als auch für die Angehörigen nicht zumutbar." Auch Kinder unter 14 Jahren dürften besucht werden.

Beide Kliniken haben Lösungen, damit die Patienten nicht ohne Wechselkleidung auskommen müssen, die oft von Angehörigen ins Krankenhaus gebracht wird. So können am UKSH Artikel des täglichen Bedarfs am Service-Punkt abgegeben und abgeholt werden. Am SKK bieten die ehrenamtlich tätigen "Grünen Damen und Herren" einen Gepäckdienst an.

