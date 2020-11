Die zweite Corona-Welle ist in vollem Gange, der Lockdown trifft viele. KN-online hat Menschen aus verschiedenen Branchen gefragt: Was haben sie aus der ersten Welle gelernt? Wie blicken sie in die Zukunft? Teil zwei: die alleinerziehende Mutter, die Ehrenamtlerin, die Chefin der Stadtmission.