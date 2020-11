Der Vorschlag der Bundesregierung, dass Kinder und Jugendliche in der Freizeit nur noch einen festen Freund treffen dürfen, sorgt weiter für Diskussionen. In Kiel lehnen viele Eltern die Idee ab, Bildungsdezernentin Renate Treutel betont, wie wichtig Kontakte für Kinder seien. Ein Stimmungsbild.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)