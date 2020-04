Dokumente der Krise gesucht

Kiel

„Die Aktion selbst wird damit zu einem Teil unseres Umgangs mit der Krise. Sie soll Mut machen, sich mit der ungewöhnlichen Situation auseinanderzusetzen“, sagt Rolf Fischer, Vorsitzender der Gesellschaft für Kieler Stadtgesellschaft. Corona hat die alltäglichen, beruflichen und familiären Abläufe, das kulturelles Leben und die Freizeit gravierend verändert. „Es gibt vielfältige Beispiele, wie wir mit der Krise umgehen: kreative, auch komische oder sogar tragische“, sagt Fischer.

Fotos der Kieler zeigen Auswirkungen der Krise

Manche würden ein Corona-Tagebuch schreiben oder über Dokumente verfügen, die die Auswirkungen der Krise ganz besonders verdeutlichen: Absage von Operationen, Grüße an die Großeltern, die nicht besucht werden können, Nachrichten an Patienten in den Krankenhäusern, Fotos des eigenen Mundschutzes. „Auch wenn es bis zur Überwindung der Covid-19-Pandemie noch andauern wird, so ist und bleibt sie schon jetzt Teil unserer Geschichte“, sagt Fischer. Deshalb sollten diese wertvollen Quellen einer Ausnahmesituation gesammelt und archiviert werden.

Auswahl wird im Internet gezeigt

Wichtig sei dabei, lediglich Fotos und keine Objekte zu schicken. Eine Auswahl der zugesendeten Motive soll auf der Homepage der Geschichtsgesellschaft gezeigt, im Stadtarchiv aufbewahrt und später eventuell in einer Ausstellung gezeigt werden.

Mailen Sie Ihre Fotos bitte an: info@kieler-stadtgeschichte.de

Von Jan von Schmidt-Phiseldeck