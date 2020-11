In den vergangenen Tagen gab es viele Corona-Neuinfektionen in Kiel: Am Freitag kamen 25 und am Sonnabend 21 Fälle hinzu. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für Kiel laut Robert-Koch-Institut bei 47,8 pro 100.000 Einwohner. Innerhalb einer Woche gab es mehr als hundert neue Fälle.