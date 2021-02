Kiel

Das Kieler Gesundheitsamt informierte die Schulleiterin Susanne Raimund am Donnerstag über das positive Testergebnis und ordnete für mehrere Kontaktpersonen des Kindes Quarantäne an. Neben einer ganzen Klasse müssen auch weitere Schülerinnen und Schüler häuslich isoliert werden, da in der Kohorte ein gemeinsames Mittagessen eingenommen wurde.

Schule in Kiel: Lehrkräfte mit Kontakt zum Kind für Montag beurlaubt

Die Lehrkräfte, die Kontakt zu dem Kind hatten, sind für Freitag und Montag beurlaubt worden, dürfen aber mit dem Nachweis eines negativen Testergebnisses ab Dienstag wieder unterrichten. Hintergrund ist, dass sie wegen des Tragens einer Maske zur Personengruppe der zweiten Kategorie gehören. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, entscheide das Kieler Gesundheitsamt grundsätzlich im Einzelfall, ob Lehrerinnen und Lehrer, die in ihren Klassen ein infiziertes Kind haben, in Quarantäne müssen oder nicht.

Eltern können ihre Kinder ohne Grund vom Unterricht beurlauben lassen

Die Erstkontakte an der Grundschule Schilksee sollen in den kommenden Tagen auf den Coronavirus getestet werden. Eltern, die trotz der getroffenen Maßnahmen Sorge haben, dass sich ihr Kind in der Schule anstecken könnte, dürfen diese ohne zu nennenden Grund beurlauben – auch unabhängig von einer Infektion an einer Schule, so sagt es die Landesverordnung.

„Einige Eltern machen davon auch Gebrauch“, sagt Schulleiterin Susanne Raimund. Für sie waren die vergangenen Tage Neuland: An der Grundschule Schilksee ist es der erste Corona-Fall überhaupt.