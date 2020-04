Geburtstagsständchen unter dem Balkon

Kiel

Die Jubilarin hatte vor, ihren Ehrentag mit Verwandten und Freunden zu begehen, wobei auch Gäste aus England und der Schweiz auf der Liste standen. Ihre Freundin Annelie Kinner erzählte: „Seit einem Jahr haben wir zusammen den Geburtstag geplant.“ Doch die Seniorin hat sich schon frühzeitig freiwillig in Quarantäne begeben und ihren Geburtstag abgesagt. Annelie Kinner und ihrem Mann Clemens – beide pensionierte Musiklehrer – kam die Idee, der Jubilarin, die seit über 50 Jahren in Dietrichsdorf wohnt, ein Ständchen zu bringen. „Sie hält sich gern auf ihrem Balkon auf, während sie liest und sie mag Musik“, erzählt Annelie Kinner, die in der Nachbarschaft wohnt und mit der Jubilarin seit vielen Jahren im Sommer täglich in der Ostsee schwimmen geht.

Austausch mit Freunden über Skype oder Whatsapp

Sie gehört zu denen, die für die alte Dame einkauft. „Einmal am Tag telefonieren wir oder tauschen uns zudem über Whatsapp aus“, sagt Kinner. Die Jubilarin hält außerdem über Skype Kontakt zu Freunden und Verwandten. Zur geplatzten Geburtstagsfeier sagte sie: „Ich nehme es so, wie es ist. Ich bin grundsätzlich positiv eingestellt.“

Die 90-Jährige hat in ihrem Leben so manche Krise miterlebt, zum Beispiel die Flucht aus Pommern in einem Viehwagon, das unklare Schicksal ihres Vaters, das sich erst sechs Jahrzehnte später aufklärte, den Tod ihrer vier Geschwister, später den Tod ihres Mannes und ihres Sohnes. „Der Herrgott hat schützend seine Hände über mich gehalten“, erzählt die alte Dame. Und was in ihren Augen ebenfalls wichtig ist: „Freunde helfen aus Krisen.“

Für die CDU saß Irmgard Kochinky viele Jahre im Ortsbeirat

Aber auch sie unterstützt gern andere. Lange Zeit hat Irmgard Kochinky für das Müttergenesungswerk Spenden gesammelt, um Frauen Kuren zu ermöglichen. Außerdem war die gelernte Datentypistin zehn Jahre als Schöffin tätig. Von 1994 bis 2006 hat sie die CDU im Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdorf vertreten. Pausiert hat sie in diesem Amt nur im Jahr 2002, als sie im Ausland war. Regelmäßig hat die Hobby-Köchin die Kommunalpolitiker zu ihrem Grünkohlessen eingeladen. Von der Tischglocke, die sie in den 90er-Jahren dem Gremium geschenkt hat, haben die jeweiligen Ortsbeiratsvorsitzenden Gebrauch gemacht. Und auch der jetzige Vorsitzende Torsten Stagars nutzt sie, um die Sitzung einzuläuten – und notfalls für Ruhe zu sorgen.

Die agile Frau gehört der katholischen Kirche an und hat sich auch in diesem Feld engagiert. Zugleich ist sie ökumenisch eingestellt. Mitgesungen hat sie sowohl im Chor der katholischen Gemeinde Christ-König als auch im Chor der evangelischen Paul-Gerhardt-Gemeinde. Und so konnte sie es sich nicht verkneifen, bei dem Ständchen „Zum Geburtstag viel Glück“ mitzusummen und vom Balkon herab zu dirigieren.

