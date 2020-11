In Kiel bleibt der Anstieg der Fallzahlen hoch, am Mittwoch wurden 36 neue Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 74,6. Das ist nach dem Kreis Pinneberg (106,6) der zweithöchste Wert in Schleswig-Holstein. Gesundheitsdezernent Stöcken richtet einen ausdrücklichen Appell an die Jugend.