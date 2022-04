Kiel

Gelb, über einen Meter hoch und mit Zetteln beklebt: Die Türme aus Getränkekisten vor dem Edeka-Supermarkt Andersen in Kiel-Hassee fallen sofort ins Auge. Deswegen stehen sie auch dort. Denn an ihnen findet sich ein wichtiger Hinweis: „Vorsicht steht uns allen gut.“ In dem Supermarkt gilt weiterhin die Maskenpflicht – trotz der Corona-Lockerungen.

Das, was vor rund einer Woche noch Normalität war, ist plötzlich ziemlich ungewöhnlich. Die Maskenpflicht ist in den Geschäften nicht mehr von der Landesregierung vorgeschrieben. Maske tragen zwar nach wie vor viele Menschen in den Geschäften – mindestens zwei Drittel, eher mehr, schätzt Mareike Petersen vom Einzelhandelsverband Nord.

Nur wenige Geschäfte in Schleswig-Holstein bleiben bei Maskenpflicht

Aber dass Geschäfte die Maskenpflicht weiter per Hausrecht durchsetzen, kommt in Schleswig-Holstein selten vor. Genaue Zahlen gibt es nicht. „Es sind aber vom Gefühl her sehr wenige“, sagt Petersen. Eine dieser Ausnahmen ist der Edeka von Lutz Andersen in Kiel.

Andersen sitzt in seinem Büro im Markt und erzählt. Er ist 59 Jahre alt und hat eine klare Meinung zu der Entscheidung, die Maskenpflicht abzuschaffen: „Unsinnig.“ Andersen schaut täglich auf die neuen Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts, kann nicht nachvollziehen, warum bei Rekordzahlen plötzlich gelockert wird.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei seiner Angestellten sind schwer lungenkrank, die Mehrzahl seiner Kundinnen und Kunden 50 Jahre oder älter. „Ich will meinen Mitarbeitern und Kunden zumindest etwas Schutz und Sicherheitsgefühl bieten“, sagt er. Deswegen traf er eine Woche vor Inkrafttreten der Lockerungen eine Entscheidung: In meinem Supermarkt bleibt die Maske Pflicht.

Kieler Virologe Fickenscher empfiehlt das Tragen einer Maske

Eine Entscheidung, die nicht so einfach fiel. Einige Tage dachte Andersen darüber nach. Wie reagieren die Kunden? Gibt es Diskussionen, Stress, Ärger? Andere Geschäftsinhaber entschieden sich aus Angst davor nicht zu diesem Schritt, sondern beließen es bei einer dringenden Maskenempfehlung. Andersen aber stapelte die Getränkekisten vor seinem Eingang auf.

Dass das Tragen der Maske beim Einkaufen weiterhin sehr wichtig ist, betont der Kieler Virologe Helmut Fickenscher: „Bei den aktuell sehr hohe Inzidenzen ist es grober Unfug, die Maske liegen zu lassen.“ Die Maskenpflicht sei zwar politisch aufgehoben worden, weil die Gefahr, an Corona zu sterben, jetzt geringer sei. Eine Infektion sei aber für niemanden wünschenswert.

Auch im Supermarkt von Lutz Andersen wird deutlich auf die Maskenpflicht hingewiesen. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die Maske schütze außerdem nicht nur vor Corona: „Wenn jetzt plötzlich alle die Maske fallen lassen würden, wäre auch die Grippe da“, sagt Fickenscher. Er empfiehlt die Maske noch für einige Zeit. Erst bei einer Corona-Inzidenz von 50 bis 100 könne man darüber nachdenken, die Maske abzulegen. „Das hängt aber auch von der persönlichen Risikofreude ab.“

Edeka in Kiel: Reaktionen auf Maskenpflicht sehr positiv

Rund 12 000 Menschen kaufen pro Woche beim Edeka von Lutz Andersen ein. Und seine leichten Zweifel zu Beginn haben sich nicht bestätigt. Im Gegenteil: „Die Resonanz von Mitarbeitern und Kunden ist sehr unterstützend“, berichtet Andersen. Lediglich ein Kunde habe sich per E-Mail beschwert.

Mit wem man auch spricht: Fast alle Kundinnen und Kunden begrüßen den Weg von Andersen sogar ausdrücklich. „Ich finde die Maskenpflicht hier extrem gut“, sagt beispielsweise Stephan Behrens (54), der die Regierungsentscheidung als „voreilig“ bezeichnet.

Am Supermarkteingang läuft alles normal und friedlich ab. Als ein Kunde dann doch ohne Maske seinen Einkaufswagen ins Geschäft rollt, weist ihn eine Mitarbeiterin direkt freundlich auf die Maskenpflicht hin. Kein Problem, wenig später sind Mund und Nase bedeckt.

Seniorenbeirat Kiel setzt sich fürs Tragen einer Maske ein

Ein Supermarkt, in dem alle Menschen die Maske tragen: Dieses Angebot ist auch für die sogenannten vulnerablen Gruppen interessant. „Wir sind weiter für Masken in den Geschäften“, sagt Karl Stanjek vom Seniorenbeirat Kiel. Wenn viele die Masken tragen würden, mache es den Einkauf für Senioren, die sich schützen wollen, deutlich leichter.

Wann die gelben Türme vor seinem Supermarkt verschwinden werden, weiß Lutz Andersen noch nicht. Er wartet ab, schaut, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Irgendwann wird er dann wieder eine Entscheidung treffen. Bis dahin gilt: Die Maske bleibt.