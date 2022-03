Kiel

Es ist ein deutlicher Anstieg: Die Sieben-Tage-Inzidenz für Kiel ist am Donnerstag auf 2158,5 gesprungen – am Mittwoch lag der Wert noch bei 1764,4. Kiel weist nun die höchste Inzidenz in ganz Schleswig-Holstein auf und liegt auch deutlich über dem deutschlandweiten Wert (1625,1). Allein für Mittwoch meldete das Kieler Gesundheitsamt 1632 Neuinfektionen.

„Die Inzidenz ist aus meiner Sicht nicht mehr der ganz große Bereich, der uns in der Bearbeitung der Corona-Pandemie lenkt“, sagt Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD). Die hohe Inzidenz sei sicher auch Ausdruck der Corona-Lockerungen. „Wir beobachten aber nur sehr selten noch schwere Verläufe.“

Ausbruchsgeschehen in zehn Alten- und Pflegeeinrichtungen in Kiel

Das Virus verbreite sich jetzt in der Bevölkerung. „Die Pandemie ist noch lange nicht zu Ende“, sagt Stöcken. Sie sei aber in den Wirkungen deutlich geringer als vor einem Jahr, was unter anderem mit den Impfungen zusammenhänge. „Wir müssen aber weiter aufmerksam sein.“

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei nach wie vor auf den Alten- und Pflegeheimen. In zehn dieser Einrichtungen gebe es in Kiel aktuell Corona-Ausbruchsgeschehen, berichtet Stöcken. In einer davon sogar so viele Fälle, dass kurzfristig alle Bewohner noch einmal getestet werden sollen. „Wir beobachten aber auch in diesen Einrichtungen keine schweren Verläufe“, so der Gesundheitsdezernent.

Das zeigt sich auch bei der Bettenbelegung in den Krankenhäusern. Aktuell ist lediglich ein Corona-Patient an den Kieler Kliniken in intensivmedizinischer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 45 286 Corona-Infektionen in Kiel nachgewiesen, 194 Kielerinnen und Kieler sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.