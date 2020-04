Autoaufbruch in Serie: In Kiel-Elmschenhagen sind offenbar in der Nacht zu Montag mehrere Autoscheiben eingeschlagen worden. Der Polizei Kiel liegen bereits sechs Fälle vor, es könnten aber noch weitere dazugekommen. Unbekannte Täter versuchten offenbar an Wertsachen in den Wagen zu gelangen.