Trotz Sonnenstrahlen und warmer Temperaturen: Der Kommunale Ordnungsdienst zieht ein positives Fazit nach dem Wochenende. In Kiel hielten sich die Menschen überwiegend an das Kontaktverbot. Einzig ein Einsatz am Germaniahafen sorgte für Aufsehen. Dort wurde die Polizei zur Hilfe gerufen.