Mit 38 Neuinfektionen hat Kiel am Mittwoch einen neuen Höchststand erreicht – der bisherige Negativrekord lag am Freitag bei 30. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 69,7 gestiegen. Ein konkretes Ausbruchsgeschehen gibt es nicht, aber es zeichnen sich Orte ab, an denen sich das Virus verstärkt verbreitet.