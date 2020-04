Ist der Polizei Kiel per Zufallstreffer in Gaarden die Festnahme eines Mehrfachtäters gelungen? Wie die Behörde am Dienstag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel mitteilte, ist ein 21-Jähriger in Untersuchungshaft, der einen Kiosk, eine Tankstelle und ein Fotogeschäft überfallen haben soll.