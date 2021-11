Auch in diesem Winter beeinträchtigt die Corona-Pandemie die Selbstverwaltung in Kiel. Fünf Ortsbeiräte haben ihre Dezember-Sitzungen abgesagt, weitere dürften folgen. Die Ausschüsse der Ratsversammlung wechseln ins Digitale. Aber zunächst sind der Stadtpräsident und der Oberbürgermeister am Zug.