Park-Klinik kooperiert mit Städtischem Krankenhaus

Kiel

„Wir sind über diese unkomplizierte Kooperationsbereitschaft sehr dankbar“, sagt Geschäftsführer Dr. Roland Ventzke. „Nach dem Lubinus Clinicum und der Klinik Flechsig ist die Park-Klinik in Kiel ein weiterer wichtiger Kooperationspartner, der für eine pragmatische und lösungsorientierte Zusammenarbeit angesichts der aktuellen Herausforderungen steht.“

Auch gynäkologische Notfälle könnten in der Park-Klinik versorgt werden

Sollten sich – je nach Entwicklung - die stationären Fallzahlen bei der Covid-19-Versorgung weiter erhöhen, ist auch daran gedacht, gynäkologische Notfälle in der Park-Klinik versorgen zu lassen. Joachim Bauer, Geschäftsführer der Park-Klinik, erklärt: "Mit Hilfe der gynäkologischen Ärztesozietät „abts+partner“ sind wir als Park-Klinik in der Lage, fachlich umfassend und flexibel auf die Herausforderungen in der Corona-Krise zu reagieren. So können wir in enger Zusammenarbeit mit der Städtischen Frauenklinik effektiv dazu beitragen, dass die gynäkologische Versorgung in Kiel auch bei steigenden Infektionszahlen stabil bleibt."

Anzeige

Unfallchirurgische Regelversorgung wurde bereits vom Lubinus-Clinicum übernommen

Das Lubinus-Clinicum in Projensdorf hat bereits die unfallchirurgische Regelversorgung von Patienten des Städtischen Krankenhauses übernommen. Dabei geht es nach Angaben beider Kliniken um Patienten, die sich normalerweise fußläufig im Städtischen Krankenhaus vorgestellt hätten oder mit dem Rettungswagen transportiert worden wären – also in jedem Fall um transportfähige Menschen.

Sie werden seit zwei Wochen gebeten, mit unfallchirurgischen Problemen direkt das Lubinus-Clinicum am Steenbeker Weg 25 aufzusuchen. Die Rettungsleitstelle ist informiert: Sie weist unfallchirurgische Patienten Lubinus zu.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos: