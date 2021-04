Kiel

Liegt die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt drei Tage infolge über 100, dann gilt die auf Bundesebene beschlossene „Notbremse“. Die verschärften Corona-Maßnahmen würden dann laut Landesregierung am übernächsten Tag greifen. Sollte die 100er-Marke in Kiel etwa von Montag bis Mittwoch überschritten werden, würden die neuen Regeln ab Freitag gelten.

Greift die „Notbremse“, muss die Außengastronomie schließen

Zu den neuen Regeln zählen unter anderem eine Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr sowie die Schließung der Außengastronomie. Hinzu kommen Maßnahmen, die in Schleswig-Holstein strenger geregelt werden als in dem Bundesgesetz. Dazu zählt, dass Schulen und Kitas auf Distanzunterricht und Notbetreuung umstellen müssen.

„Jetzt kommt es erneut darauf an, dass wir noch einmal Kontakte vermeiden, wann und wo immer es geht“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Er sei zuversichtlich, dass die Kielerinnen und Kieler die Krise gemeinsam überwinden. „Aber dafür müssen wir alle noch einmal sehr diszipliniert Abstand halten, Hygieneregeln einhalten und Kontakte vermeiden.“

Weiterer Todesfall in Kiel

Unterdessen ist die Zahl der Menschen, die in Kiel an oder mit Corona gestorben sind, auf 96 gestiegen: Eine 72-Jährige ist am 22. April gestorben.