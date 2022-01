Omikron-Welle - Corona-Lage in Kiel: 223 Infizierte in den Schulen, 111 in den Kitas, 22 Pflegeheime betroffen

Die Omikron-Welle ist bereits in vielen Einrichtungen in Kiel angekommen. Doch wie ist aktuell die Lage in den Schulen, Kitas und Pflegeheimen? Und wie schätzen Experten den Anstieg der Todeszahlen ein? Ein Überblick.