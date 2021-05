Erstmals seit dem 24. März ist die Inzidenz in Kiel am Pfingstwochenende wieder unter 50 gesunken. Doch es gibt auch traurige Nachrichten: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist in der Landeshauptstadt inzwischen dreistellig. Am 23. Mai verstarb ein 52-jähriger Mann.