Zurück in den Alltagsbetrieb

Die Lage in den Kieler Kliniken entspannt sich deutlich. Derzeit werden nur noch fünf Covid-19-Patienten aus Kiel stationär behandelt, vier weniger als am Vortag, teilte die Stadt am Dienstag mit. Angesichts der niedrigen Zahlen geht das Städtische Krankenhaus immer mehr in den Alltagsbetrieb über.