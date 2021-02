Kiel

Der Hintergrund sei einerseits, dass sich aus diesen sozial schwächeren Stadtteilen nicht alle Testkandidaten eine Fahrt in die Stadtmitte leisten könnten oder wollten. In Mettenhof könne man auch vor Ort parken. Andererseits hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ursprünglich angekündigt, der Bund werde ab März kostenlose Schnelltests ermöglichen – weshalb sich der Start ab Montag anbot.

Spahns Plan wurde inzwischen zwar zurückgezogen, weshalb Lorentz leider weiterhin einen Kostenbeitrag von 30 Euro für den Schnelltest berechnen müsse. Sollte sich die Konstellation aber ändern, werde Krause selbstverständlich keine Bezahlung von den Getesteten mehr einfordern, so Lorentz.

Sieben Tage die Woche geöffnet

In jedem Fall aber seien beide Mobile täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch das Mobil am Bootshafen bleibe geöffnet. Krauses Ziel sei so, die gesamte Stadt abzudecken, beschreibt Lorentz. Er ruft daher die Bürger auf, möglichst das ihnen nächste Ziel auch aufzusuchen. Bei Bedarf könne das Labor außerdem weitere Stationen eröffnen.

Schnelle Diagnostik als Ziel

Sollte der Schnelltest positiv sein, werde umgehend auch ein PCR-Test gemacht, erläutert Lorentz. Für diesen gehe das Labor in Vorleistung und fordere nachträglich eine Überweisung vom Hausarzt ein. Dieses Vorgehen beschleunige die Diagnostik.

Im Regelfall haben vormittags Getestete spätestens am Abend ihr Ergebnis, abends Getestete erhalten es in der Nacht. Auf mögliche Virusmutationen prüfe das Labor parallel mit einer Spezialauswertung des PCR-Tests.