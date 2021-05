Lage in Kiel - Warum die Coronazahlen in Mettenhof so hoch sind

Mit einer Corona-Fall-Quote von 0,82 Prozent bezogen auf die Einwohnerzahl ist Mettenhof im Kieler Stadtvergleich so stark betroffen wie sonst nur Gaarden (0,97). Die Quote für die gesamte Stadt liegt bei 0,35. Ein Besuch im Kieler Westen zeigt: Es liegt nicht nur an den engeren Wohnverhältnissen.