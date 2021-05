Mit 58 Neuinfektionen waren am Mittwoch einige Corona-Fälle mehr in Kiel gemeldet worden als in den Tagen zuvor. Entsprechend ist die Inzidenz gestiegen und liegt aktuell laut Robert-Koch-Institut bei 88,7. Zehn der Fälle vom Mittwoch wurden in der Flüchtlingsunterkunft im Schusterkrug registriert.