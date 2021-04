Immer wieder werden Corona-Fälle in Kieler Kitas bekannt. Jüngst davon betroffen war das Awo-Kinderhaus „An der Schanze“. Mit Blick auf den Pandemieverlauf betont die Stadt: Grundsätzlich spielten Ausbrüche in Kitas eine untergeordnete Rolle beim Infektionsgeschehen in Kiel.