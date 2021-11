Kiel

Die Lage in den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein ist angespannt. Von einer Überlastung aufgrund der Behandlung von Covid-Patienten sind die Kliniken aber weit entfernt. Dennoch wird die Situation aufgrund der steigenden Infektionszahlen mit Sorge beobachtet. Notfallpläne für eine Aufstockung der Intensiv-Kapazitäten liegen bereit und könnten schnell umgesetzt werden.

„Wir können unsere Intensivbetten im Notfall fast verdoppeln“, sagt die Pflegedirektorin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Sabine Richter. Somit stünden an den UKSH-Standorten in Kiel und Lübeck 406 Intensivbetten zur Verfügung, sollte sich die Lage in den Krankenhäusern dramatisch verschlechtern und mehr Corona-Patienten aufgenommen werden müssen. „Wir haben Schattendienstpläne und einen Stufenplan, die greifen, wenn die Zahl der Patienten steigt.“ Sowohl personell als auch von der Ausstattung samt Beatmungsgeräten könnte das UKSH im Notfall die 406 Patienten auf den Intensivstationen behandeln.

UKSH: Die Notfallpläne liegen noch in der Schublade

Noch mussten am UKSH aber weder der Stufenplan noch die Schattendienstpläne aktiviert werden. Dies geschieht erst, wenn auf einer Corona-Station mehr als 20 Patienten behandelt werden müssen. Sollte diese Zahl überschritten werden, müsste das Personal von anderen Stationen versetzt werden. „Wir sind vorbereitet, wenn das passieren sollte und können schnell reagieren“, sagt der Leiter der UKSH-Notaufnahme, Dr. Domagoj Schunck. „Die Lage ist angespannt, aber noch zu handhaben.“ Es müssten auch bislang keine geplanten Operationen verschoben werden.

Derzeit werden an beiden UKSH-Standorten zusammen 33 Corona-Erkrankte auf den Normalstationen behandelt und zehn auf den Intensivstationen, davon drei in Kiel und sieben in Lübeck. Aktuell liegen in den Krankenhäusern in ganz Schleswig-Holstein 129 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Erkrankung. 34 Personen befinden sich in Intensivtherapie, 17 davon müssen künstlich beatmet werden. Die Tendenz ist steigend. Am 3. November lagen 79 Patienten in den Krankenhäusern, 23 waren in Intensivtherapie, 13 wurden beatmet. „Der überwiegende Anteil der Intensivpatienten sind ungeimpft“, sagt Schunck. „Der einzige Weg aus der Pandemie und der beste Schutz ist die Impfung.“

Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumnüster braucht 48 Stunden Vorlaufzeit

Auch am Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster ist das Personal vorbereitet, falls sich die Corona-Lage verschärfen sollte. „Wir benötigen eine Vorlaufzeit von 48 Stunden, um die Intensivkapazitäten für einen deutlichen Anstieg von Corona-Patienten auszuweiten. Dieses Verfahren ist uns aus der ersten Welle bekannt“, sagt Sprecherin Maren von Dollen. Aktuell werden am FEK zwei Patienten intensivmedizinisch betreut. „Wir haben 13 Reservebetten, die wir hochfahren könnten.“ Ob planbaren Operationen verschoben werden müssen, wird in der Neumünsteraner Klinik täglich neu entschieden.

Dass in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Intensivstationen an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen sind, könnte für die Kliniken in Schleswig-Holstein bedeuten, Patienten aus dem Nachbarbundesland aufzunehmen. Sowohl am FEK als auch beim UKSH sind bislang aber keine Anfragen eingegangen. Die Verlegung erfolgt innerhalb eines festgelegten Clusters, dem sogenannten Kleeblattkonzept. So wird bei Patienten aus Mecklenburg-Vorpommern zuerst versucht, sie in Kliniken im eigenen Bundesland zu versorgen, bevor sie nach Schleswig-Holstein gebracht werden würden.

UKSH-Chef Scholz: „Hospitalisierungsinzidenz nur um eine Momentaufnahme“

Sollten Patienten aus anderen Bundesländern in Schleswig-Holstein aufgenommen werden, hätte das keinen Einfluss auf die Hospitalisierungsinzidenz, die ausschlaggebend für weitere Corona-Maßnahmen ist. Der Wert, der die Anzahl der hospitalisierten Corona-Patienten innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner angibt, wird wohnortbezogen erfasst. So werden Bürgerinnen und Bürger aus Schleswig-Holstein, die beispielsweise in Hamburger Krankenhäusern behandelt werden, für Schleswig-Holstein gezählt.

Die Hospitalisierungsrate als Gradmesser für Corona-Maßnahmen zu nehmen, sieht der UKSH Vorstandsvorsitzende Prof. Jens Scholz mit gemischten Gefühlen. Durch die Impfung habe der Inzidenzwert bezogen auf die Neuinfektionen an Aussagekraft verloren. „Es ist also durchaus nachvollziehbar, die Hospitalisierungsrate als Indikator auszuwählen, denn sie gibt einen Hinweis darauf, wie belastet die Krankenhäuser im Moment sind.“

Allerdings handele es sich bei der Hospitalisierungsinzidenz nur um eine Momentaufnahme, die durch verschleppte Meldungen oft deutlich veraltet ist, so Scholz. „Wie die Belastung in zwei Wochen aussieht, gibt die Hospitalisierungsrate nicht an. Hier bleibt die Inzidenz von Neuinfektionen wichtig und muss weiterhin beobachtet werden.“ Außerdem gebe die Hospitalisierungsrate nur wieder, wie viele Covid-Patienten in den Krankenhäusern aufgenommen wurden, nicht aber, wie groß die Belastung der Kliniken durch andere Fälle insgesamt ist.