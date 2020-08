Kiel

Ende vergangener Woche hatte eine Mitarbeiterin, die jüngst aus dem Urlaub zurückgekehrt war, bei sich verdächtige Symptome festgestellt. Sie suchte sofort einen Arzt auf und ließ sich auf SARS-CoV-2 testen. Am Freitag stand fest, dass sich die Mitarbeiterin infiziert hat und an Covid-19 erkrankt ist.

Daraufhin seien sofort in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Kiel die Schutzmaßnahmen angelaufen, berichtet die Leiterin vom Haus Uhlenkrog im Stadtteil Hassee, Marion Lenz.

Wohnbereich im Pflegeheim unter Quarantäne gestellt

"Wir haben geprüft, wer Kontakt mit der Mitarbeiterin hatte und haben den Wohnbereich, in dem sie gearbeitet hat, sofort vorsorglich gesperrt." In dem Wohnbereich leben 29 Bewohner. Bei ihnen wird jetzt mehrmals täglich Fieber gemessen. Außerdem sollen bei ihnen am Dienstag Abstriche für den Corona-Test genommen werden.

Auch zwei weitere Mitarbeiter stehen unter Quarantäne. Sie wurden sofort nach Hause geschickt und müssen dort bis zum 3. September 2020 bleiben. Auch sie werden getestet.

Keine Tests bei übrigen Bewohnern und Mitarbeitern

Die Bewohner der übrigen beiden Wohnbereiche sowie alle anderen Mitarbeiter werden nicht getestet.

Angehörige kritisieren das. Sie fürchten, dass das Coronavirus so von dem betroffenen Wohnbereich über die anderen Mitarbeiter ins restliche Heim und auch nach draußen getragen wird. Andere kritisieren, dass "Spaßurlauber kostenlos getestet werden - das Personal, das für das Allgemeinwohl arbeitet, aber keinen Anspruch auf Tests hat".

Die Heimleitung weist darauf hin, dass bis auf zwei Mitarbeiter das Personal nicht getestet werde, weil es wie auch die übrigen Bewohner keinen direkten Kontakt zu der infizierten Kollegin gehabt habe.

Da die Testkapazitäten begrenzt sind, sieht die Landesverordnung eine solche Priorisierung vor: Wer Symptome hat oder einen direkten Kontakt zu einem Infizierten hatte und Rückkehrer aus Risikogebieten werden vorrangig getestet.

Heim für Besucher gesperrt

Sicherheitshalber dürfen nun alle rund 90 Bewohner bis zum 3. September 2020 keinen Besuch mehr bekommen.

"Bisher hat zum Glück auch niemand von den Kontaktpersonen Anzeichen einer Corona-Infektion. Wir sind zuversichtlich, dass das so bleibt", erklärt Lenz. Bisher sei man gut durch die Corona-Zeit gekommen. "Das soll auch so bleiben. Zurzeit läuft es bis auf die fehlenden Besuche wie immer für unsere Bewohner. Nur die drei Mitarbeiterinnen fehlen uns natürlich."

Insgesamt hat sich die Zahl der Personen, die aktuell in Kiel unter Quarantäne stehen, auf mehr als 1000 Personen erhöht. Aktuell sind 257 Menschen in Schleswig-Holstein mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Corona-Pandemie gab es 3911 bestätigte Fälle im nördlichsten Bundesland.

