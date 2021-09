Sie waren ein wichtiger Ort der Pandemiebekämpfung, nun steht die Schließung der Impfzentren in Schleswig-Holstein an. In Kiel bedankten sich Gesundheitsminister Heiner Garg und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer beim Team des Zentrums für den Einsatz. Die Impfkampagne geht an anderen Stellen weiter.