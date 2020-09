Kiel

Zahlen konnte Steffens noch nicht nennen. Sie werden erst aus der Kriminalitätsstatistik fürs ganze Jahr hervorgehen.

Für den Rückgang der Einbruchszahlen nannte der Kriminaldirektor einen einleuchtenden Grund. In der Corona-Krise blieben viel mehr Menschen zu Hause. Im Home-Office, im Home-Schooling, in Kurzarbeit, in Arbeitslosigkeit, in Quarantäne oder schlicht in Sicherheit vor der Infektionsgefahr.

Häusliche Gewalt steigt nicht

Die Befürchtung, dass im Gegenzug die häusliche Gewalt steige, weil Familien zu lange zu eng aufeinander hocken, hat sich laut Steffens in Kiel nicht bestätigt. Der Kripo-Chef führte das auf „soziale Kontrolle“ zurück. Es seien ja meist mehrere Familienmitglieder und auch die Nachbarn zu Hause. Auch die Zahl der Sexualdelikte sei nicht gestiegen.

Der Trend zur Digitalisierung erfasst indes auch den Kriminalitätssektor. Steffens berichtete von einer steigenden Zahl von Betrugsdelikten via Internet. So seien in der Corona-Zeit vielfach staatliche Überbrückungshilfen mit falschen Angaben erschlichen worden. Auch häufe sich die Zahl der Gewinnversprechen im Internet. Das sind betrügerische Lotterien. Viele solcher Taten würden in der Statistik gar nicht erfasst, weil sie aus dem Ausland heraus begangen würden, so Steffens.

Unruhiges Jahr für die Kieler Polizei

Der Kieler Polizeivize Jürgen Hoppe berichtete von einem unruhigen Jahr für seine Leute. Polizisten seien selbst von Corona genau so betroffen wie jeder andere auch, sagte der Polizeidirektor und nannte als Beispiel Mütter und Väter, deren Kinder lange nicht zur Schule gehen konnten, oder Kollegen mit pflegebedürftigen Angehörigen. Gleichwohl sei es gelungen, in Kiel verstärkt Präsenz zu zeigen.

Zur Corona-Lage berichtete Hoppe von „wenigen Bußgeldverfahren“. Meist habe die Polizei es wegen Verstößen gegen Abstands- und Hygieneregeln bei Ermahnungen belassen können.

Von Erscheinungen wie in Frankfurt, Stuttgart oder im Hamburger Schanzenviertel sei Kiel „weit entfernt“, sagte Hoppe. Dort war es zu nächtlichen Ausschreitungen in der Partyszene gekommen, ohne Rücksicht auf Infektionsgefahren.

Nein zu Rassismus in der Kieler Polizei

Die Frage nach Rassismus in der Kieler Polizei beantworteten Steffens und Hoppe mit einem klaren Nein. So etwas wie „racial profiling“, also die anlasslose Kontrolle von Menschen wegen ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe, gebe es in Kiel nicht.

