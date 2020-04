44 Corona-Patienten in Kiel wieder gesund

Kiel

Bezogen auf 100.000 Einwohner hat Kiel damit weiterhin mehr gemeldete Fälle mit positiver Infektion als Schleswig-Holstein. In Kiel sind es 64,63 Fälle auf 100.000 Einwohner, in Schleswig-Holstein 54,62.

Die Erkrankten sind nach Angaben der Stadt Kiel zwischen 19 und 91 Jahre alt, der Altersdurchschnitt liegt bei 50 Jahren. 58 Prozent der Erkrankten sind Frauen. 18 Patienten mit Wohnort Kiel werden derzeit im Krankenhaus behandelt. 394 Kieler werden in häuslicher Quarantäne betreut. Diese Zahl ist gesunken, am Freitag waren es noch 423.

Ulf Kämpfer gibt sich optimistisch: "Die Dynamik lässt nach"

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer spricht von einer interessanten Entwicklung innerhalb der vergangenen zwei Wochen. Zwar steige die Zahl der Infizierten noch immer stetig an, "aber die Dynamik lässt nach": In der vergangenen Woche stieg die Zahl von 100 auf 160, in der Woche davor von 39 auf 100.

"Die Zuwächse in absoluten Zahlen sind also fast identisch", betont Kämpfer. "Optimistischer stimmen die prozentualen Zuwachsraten: Lag die durchschnittliche tägliche Zuwachsrate in der vorletzten Woche noch bei 14,2 Prozent, hat sie sich in der letzten Woche mit ca. 7 Prozent mehr als halbiert." Kämpfer hofft, "dass wir in den nächsten zwei Wochen mindestens eine weitere Halbierung hinbekommen".

Der Kieler Oberbürgermeister hat sich am Sonntag dafür stark gemacht, eine politische Debatte über mögliche Lockerungen der strengen Verbote zu führen. Kämpfer hält es für denkbar, dass ab dem 20. April die öffentlichen Einschränkungen schrittweise zurückgenommen werden - falls die Zuwachsraten bei den Neuinfektionen im derzeitigen Tempo weiter zurückgehen.

