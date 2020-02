Die Reederei Aida Cruises zieht angesichts des sich in Asien weiter ausbreitenden Coronavirus für die beiden dort stationierten Schiffe die Notbremse. Die Passagiere der "Aidabella" und "Aidavita" fliegen zurück, zehn Kreuzfahrten mit den Schiffen werden abgesagt. Ein Schiff kommt im Mai nach Kiel.

Von Frank Behling