Colorline setzt Fähren zwischen Kiel und Oslo aus

Kiel

Der Parkplatz am Norwegenkai in Kiel war bereits am Freitag fast leer. Wo sonst über 200 Autos von Kreuzfahrtpassagieren der Reederei stehen, sind es nur noch knapp 20. Es sind die Autos von Passagieren, die am Sonnabend mit der "Color Fantasy" aus Oslo zurückkehren.

Wenn die "Color Fantasy" am Sonnabend in Kiel abgefertigt wurde, wird sie leer nach Oslo zurückfahren. Auslöser sind verschärfte Richtlinien für den Umgang mit dem Coronavirus COVID-19 in Norwegen.

Quarantäne für alle, die nach Norwegen einreisen

Die norwegische Regierung rät von Reisen jeder Art ab. Gleichzeitig hat das norwegische Gesundheitsministerium entschieden, dass jeder Bürger, der nach dem 27. Februar 2020 außerhalb der nordischen Länder gereist ist, nach seiner Ankunft in Norwegen für 14 Tage sofort unter Quarantäne gestellt wird.

Angesichts dieser Maßnahmen müssen auch alle mit den Colorline-Schiffen aus Kiel eintreffenden Passagiere in Oslo in Quarantäne. Für die Colorline-Fähren aus Dänemark und Schweden gelten die Auflagen noch nicht.

Lesen Sie auch: Wegen Coronavirus: Aida stoppt alle Reisen bis April

Bis 26. März keine Fähre zwischen Kiel und Oslo

Aufgrund der Entscheidung der norwegischen Behörden hat die Rederei Colorline beschlossen, alle Abfahrten auf der Strecke Kiel-Oslo-Kiel bis zum 26. März 2020 einzustellen, teilte Colorline-Konzerndirektor Trond Kleivdal mit.

Die "Color Fantasy" kehrt am Freitag, 13. März 2020, aus Oslo noch mit den verbliebenen deutschen Passagieren nach Kiel zurück. Die "Color Magic" hat am Freitag von Kiel aus um 14 Uhr auch nur mit norwegischen Passagieren Kurs auf Oslo genommen.

Keine Einreisebeschränkungen für den Güterverkehr

Beide Schiffe sollen ab Sonnabend für zwei Wochen aufgelegt werden. Der Liniendienst Kiel-Oslo wird dann nur mit der Frachtfähre "Color Carrier" betrieben. Für den Güterverkehr gelten keine Einreisebeschränkungen.

Auch Aida Cruises stellt Schiffsverkehr vorübergehend ein

Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises stellt die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April ein. In den kommenden drei bis vier Tage beenden die Schiffe geordnet ihre Fahrten an geeigneten Standorten, von denen die Passagiere nach Hause gebracht werden können, wie ein Aida-Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Alle Gäste an Bord der Schiffe sowie die, die sich gerade auf dem Weg zu den Ozeanriesen befinden, würden über die Vorsorgemaßnahmen derzeit informiert. Bei der Abwicklung dieser hochkomplexen Lage gehe es um Tausende Passagiere. Bei einem Schiff, das derzeit vor Südafrika unterwegs sei, stehe der Zeitplan nicht definitiv fest.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.