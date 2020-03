TuS Gaarden befürchtet bleibende Delle

Um Corona kam am Freitagabend auch die TuS Gaarden nicht herum. Nur etwa 30 Getreue und damit nicht eimal halb so viele wie üblich trauten sich zur Hauptversammlung des Vereins in die Sportgaststätte Baukampfbahn. Einstimmig beschlossen die Anwesenden dann, die Sitzung trotz allem durchzuziehen.