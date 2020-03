Ein 76-jähriger Mann wird momentan im UKSH in Kiel mit schweren Symptomen behandelt. Auch in Lübeck liegt seit Sonntag ein Patient auf der Intensivstation, teilte das UKSH mit. Unterdessen stieg die Zahl der Neuerkrankungen in Schleswig-Holstein vor allem in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg an.