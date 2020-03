Angriff von rechts: Im März vor 100 Jahren wollten reaktionäre Kräfte die noch junge parlamentarische Demokratie in Deutschland beenden. Sie scheiterten am Widerstand der Republiktreuen. In Kiel forderte der Kapp-Lüttwitz-Putsch 76 Menschenleben. Nun gibt es einen neuen Film zweier Kieler.